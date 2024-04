Si perde per le strade di campagna e finisce in un fossato con il camion

Forse a causa del navigatore, o forse a causa d'altro come sembrerebbe, sta di fatto che il conducente di un camion si è perso lungo le strette strade che costeggiano il territorio agricolo di Cadoneghe. Una volta giunto all'altezza di via Bagnoli, zona interdetta ai mezzi pesanti, a causa di una manovra errata è finito con le ruote dentro un fossato, non riuscendo più a rimettersi in carreggiata. Il fatto è accaduto martedì 23 aprile, alla guida del mezzo un 34enne moldavo.

E' stato proprio un residente della zona che era in transito che ha chiamato la Polizia locale. Il conducente, dopo essere stato identificato, è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica. Gli è stato chiesto di sottoporsi ad alcoltest, ma si è rifiutato. Per il codice della strada tale comportamento corrisponde ad una ammissione di colpa. E' stato così denunciato per rifiuto di sottoporsi a prova alcolemica con contestuale ritiro della patente di guida. Per lui in arrivo sanzioni fino a 6mila euro. Viabilità in tilt per diverse ore in attesa che una gru riuscisse a rimettere in asse il mezzo pesante che è stato affidato alla ditta per cui presta servizio il conducente.