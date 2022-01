Camion incastrato sulla ciclopedonale, recuperato dai vigili del fuoco

Il camion è rimasto incastrato sulla ciclopedonale. Una posizione difficile da raggiungere, vista anche la fragilità dell’argine. I vigili del fuoco sono riusciti a ricondurlo sulla strada asfaltata.

Il fatto

Erano le 21.30 di lunedì 24 gennaio quando i vigili del fuoco sono partiti dal distaccamento volontario di Borgoricco e da Mestre (Venezia) per soccorrere il conducente di un camion. In via Marcello a Campodarsego il veicolo era rimasto incastrato sulla ciclopedonale. Una posizione difficile: l’argine è fragile, i mezzi pesanti. I pompieri lo hanno scortato molto lentamente per circa 800 metri lungo il percorso ciclopedonale fino all’incrocio con una stradina laterale. Qui, con non poche difficoltà, il camion ha ripreso la strada asfaltata. Le operazioni sono durate due ore.