Campagna vaccinale personale scolastico, somministrate 3200 dosi in tutto il Veneto

Ha preso ufficialmente il via in tutto il Veneto la campagna vaccinale riservata al personale scolastico, docente e non docente. Solo nella giornata di sabato 20 febbraio sono state circa 3.200 le dosi somministrate fra Padova (300), Venezia (260) e Treviso (ben 2.637, secondo i dati forniti dall’Usl 2).

Così il Padiglione 6 della Fiera non solo ha aperto i battenti sin dalle prime ore del mattino ma ha anche dovuto aumentare l'operatività dei mini-ambulatori: «Puntavamo ad attivarne tre dei 16 presenti - ha spiegato la dottoressa Lorena Gottardello del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Usl 6 Euganea - e invece li abbiamo dovuti raddoppiare con piacere a causa delle tante adesioni ricevute».

Sono circa 300 le persone delle strutture gestite nel territorio padovano dalla Spes (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) che nella mattina si sabato si sono recate in via Tommaseo. Laura Barin, la 25enne di Monselice educatrice della Scuola Primaria Maria Montessori di via Ognissanti, è diventata di diritto la prima giovane a ricevere la dose di siero AstraZeneca.