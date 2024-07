Cade dalle scale, ritrovato a terra privo di vita

Un infortunio domestico si è trasformato in tragedia ieri 19 luglio nel tardo pomeriggio. Ha perso la vita un uomo di 77 anni, Domenico Romano. L'allarme è scattato attorno alle 21. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Muson dopo l'allarme al 112 che riferiva di una persona a terra priva di vita. Stiamo parlando di un uomo originario della provincia di Catanzaro che si trovava ultimamente ospite di una famiglia di Campodarsego dove aveva preso regolare residenza. Della vicenda è stato messo al corrente anche il pubblico ministero di turno. La slama è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti del caso.

Cosa è successo

Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i sanitari del Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il corpo esamine dell'anziano è stato rinvenuto alla base della scala metallica esterna all'abitazione. E' stato riscontrato nello specifico un cedimento del corrimano laterale in legno. Due le ipotesi al vaglio degli inquirenti. La vittima potrebbe essersi appoggiato per scendere al corrimano provocandone un crollo improvviso con conseguente caduta. Non viene neppure escluso che il 77enne possa essere rimasto vittima di un malore improvviso che gli ha fatto perdere l'equilibrio fino a farlo cadere a terra rovinosamente. Su un dato gli inquirenti, coordinati dal comandante dei carabinieri di Campodarsego, Adelio Rosato non avrebbero dubbi: è esclusa la complicità di terzi all'origine della tragedia. Durante le prime attività d'indagine in via Muson è arrivato anche il sindaco di Campodarsego Valter Gallo.