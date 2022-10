Sfonda una porta e occupa una casa abbandonata: arrestato

Ha forzato una porta di un casolare abbandonato, si è allacciato abusivamente alla rete dell'energia elettrica e si è creato una casa tutta sua. Peccato che i residenti di via Giovanni XXIII abbiano subito intuito che qualcosa non andava e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri

I fatti

Ieri, 11 ottobre, i militari dell'Arma della locale stazione di Campodarsego hanno fatto irruzione nel casolare e hanno identificato un ragazzo tunisino di 26 anni che da un controllo alla sala radio è risultato senza fissa dimora. Durante il sopralluogo è stato accertato l'allacciamento alla rete elettrica effettuato artigianalmente. L'uomo è stato accompagnato in caserma e al termine di tutte le verifiche del caso è stato arrestato con l'accusa di invasione di edificio e furto aggravato. In prospettiva verranno implementati i controlli per evitare che altri senza tetto utilizzino questo casolare come luogo per dimorare.