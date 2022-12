Sorpreso a spacciare nel parcheggio del camposanto: arrestato ventenne

Ventenne di Campodarsego arretato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L'azione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Radiomobile ieri sera 19 dicembre nel corso di un sopralluogo a Campodarsego all'altezza del parcheggio del cimitero, è stato individuato un ragazzo che stava consegnando qualcosa ad un'altra persona. I militari sono riusciti a bloccare entrambi. Il pusher, che aveva appena ceduto una dose di hashish, è stato identificato in un ragazzo di 20 anni del posto. Il cliente, un diciottenne del Camposampierese è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. Da una perquisizione personale il ventenne è stato trovato in possesso di ulteriori 14,25 grammi della medesima sostanza e un bilancino di precisione. La droga e il materiale sono stati sequestrati così come il suo telefono cellulare. Ora si cercherà attraverso lo smartphone sequestrato di ricostruire il traffico illecito dell'indagato.