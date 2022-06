Tenta di rubare una bici, inseguito dagli animatori del Grest e arrestato

Ha provato a rubare una bicicletta nel piazzale di una scuola di via Aldo Moro a Campodarsego, ma ha dovuto fare i conti con due animatori del grest che lo hanno notato e lo hanno fatto desistere. E' successo il 21 giugno poco prima dell'ora di pranzo. Il malvivente, un marocchino di 22 anni, ha tirato fuori anche un cavatappi per minacciare gli scomodi testimoni, ma poi è stato costretto a precipitosa fuga. I coordinatori dei centri estivi senza pensarci un attimo lo hanno inseguito fino allo scalo ferroviario dove il ladro è salito su un treno regionale in direzione Bassano del Grappa. Dell'episodio sono stati allertati tempestivamente i carabinieri che si sono portati alla stazione di San Giorgio delle Pertiche e non è arrivato il treno sono saliti sul convoglio e hanno arrestato il sospettato. In tasca aveva ancora il cavatappi e in una borsa gli attrezzi da scasso. Portato in caserma, deve ora rispondere di tentata rapina.