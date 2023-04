Minorenne sorpreso con un coltello in tasca in stazione: denunciato

Prosegue la campagna di intensificazione delle attività di prevenzione generale e controllo nelle stazioni ferroviarie dei comuni del Camposampierese nelle fasce orarie pomeridiane di maggiore pendolarismo e affluenza di gruppi di giovani. Il comandante della Polizia Locale della Federazione, Antonio Paolocci, ha disposto la prosecuzione del piano mirato di controlli anche questa settimana, con il personale dell'unità operativa di sicurezza urbana.

Cosa è successo

Durante uno dei servizi, venerdì pomeriggio 14 aprile nella stazione dei treni di Campodarsego sono stati fermati una ragazza diciottenne ed un ragazzo diciassettenne, entrambi italiani. I due erano pericolosamente seduti sulla banchina della stazione, con le gambe a penzoloni sui binari. Quando gli agenti si sono avvicinati per invitarli a spostarsi, si sono subito accorti della presenza di un forte odore di cannabis. Dal successivo controllo, i due giovani sono stati trovati in possesso di una modica quantità di marijuana nascosta in due “grinder”. I ragazzi sono stati quindi accompagnati negli uffici del Comando e sanzionati per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Ma per il minorenne la situazione si è aggravata. Oltre alla droga, il giovane infatti è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico con una lama di oltre 8 centimetri. Il ragazzo non ha saputo motivare agli agenti perché girasse armato. Il diciassettenne è stato quindi denunciato per il porto abusivo d’armi od oggetti atti ad offendere.

Il commento

«Questi servizi continueranno anche nelle prossime settimane - fanno sapere dal Comando della Locale - anche perché quello del porto di armi da taglio da parte di giovani e giovanissimi è purtroppo un fenomeno in crescita. I casi di cronaca, vedi anche poche settimane fa in patronato ad Arsego preoccupano per due ragioni: l’uso frequente di armi e l’età dei ragazzi coinvolti, ormai sempre più bassa. Questi controlli mirati verranno incrementati anche in vista delle manifestazioni che da adesso e per tutta l'estate interesseranno i territori dei comuni della Federazione. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza raccolti su 10.300 adolescenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, sono il 7% che fanno uso di armi come coltelli, tirapugni o bastoni».