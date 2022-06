Furgone in fiamme, miracolosamente illeso il conducente

Paura sulla Sr 308 oggi, 25 giugno alle 13,30. Ha caricato tre balle di fieno in un'azienda agricola di San Martino di Lupari per trasportarle alle Padovanelle per sfamare i cavalli. Dopo aver imboccato la Sr 308, tra le uscite di Reschigliano e Campodarsego in direzione di Padova, il conducente del furgone è stato messo in guardia sull'emergenza in atto da un'automobilista che lo seguiva. L'autista del mezzo pesante ha fatto appena in tempo a scendere dalla cabina e a mettersi in salvo. In pochi minuti il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme. Danneggiata anche la sede stradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese e personale di Veneto Strade per i lavori di rifacimento del manto stradale. La viabilità è proceduta per diverse ore a senso unico alternato con inevitabili disagi per i mezzi in transito. L'incendio dai primi riscontri si è generato per autocombustione del fieno. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'intera area.