Campodarsego: Il nuovo Centro Servizi Anziani Mantegna apre le porte all’accoglienza degli Ospiti

Il prossimo 26 ottobre, il nuovo Centro Servizi Anziani Mantegna, nel cuore di Campodarsego (PD), aprirà le porte agli anziani ospiti, iniziando ufficialmente la sua attività di assistenza agli anziani.

Struttura

La moderna struttura, inserita in una zona residenziale, vicina al centro storico del paese, dispone di 96 posti letto, di cui ben 36 in camera singola: una vera eccellenza nel panorama delle residenze assistite, e che consentirà, in caso di necessità, di poter disporre di ampie e sicure zone di isolamento. L’accoglienza dei nuovi ospiti sarà gestita secondo procedure molto sicure come da indicazioni delle Linee Guida di Regione Veneto, improntate alla massima prudenza e alla sicurezza degli anziani ospiti, degli operatori e del nuovo arrivato.

Campodarsego

La nuova residenza era da tempo attesa, come spiega il dottor Valter Gallo, Sindaco di Campodarsego: «Sono estremamente contento del fatto che, finalmente, Campodarsego abbia raggiunto un obiettivo che attendeva ormai da un ventennio. Dopo numerose vicissitudini il nostro territorio può usufruire di un Centro all’avanguardia per l’assistenza alle persone anziane e, di conseguenza, di un supporto alle famiglie che da sole fanno sempre più fatica a gestire la complessità delle patologie legate alla terza età. Mi auguro che alcune problematiche ancora in sospeso possano essere risolte velocemente e con la collaborazione di tutte le realtà interessate. In un momento economicamente difficile come quello attuale, vanno ricordate anche le opportunità lavorative che il nuovo Centro offrirà alla nostra comunità. Auguro un buon inizio e un in bocca lupo ai gestori della struttura, con i quali speriamo di poter fattivamente collaborare per proposte e iniziative a favore dei nostri concittadini».