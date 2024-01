Fiamme in casa, residente gravemente ustionato trasportato in ospedale

Paura oggi pomeriggio 30 gennaio attorno alle 17 nella frazione di Fiumicello di Campodarsego. L'incendio è divampato in un'abitazione di via Bassa Terza. Un residente, probabilmente nel tentativo di domare il rogo, è rimasto gravemente ustionato. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che si sono subito resi conto della gravità della situazione.

I soccorsi

Sul luogo dell'incendio si sono portati i sanitari del Suem 118 con l'automedica e più mezzi dei vigili del fuoco. Il ferito dopo essere stato messo in salvo dai pompieri è stato affidato alle cure dei sanitari, Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale a Padova. Da un primo riscontro le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno provocato l'incendio. L'attività di messa in sicurezza è andata avanti fino a tarda sera.