Isola ecologica in fiamme, allarme nel cuore della notte

Ennesimo incendio in provincia di Padova in questa prima parte d'estate. Questa volta le fiamme si sono sprigionate oggi 24 luglio 2022 all'1,45 del mattino in via Olmo a Campodarsego. ll rogo ha interessato un'isola ecologica. L'allarme è stato dato da alcuni residenti che nel cuore della notte hanno notato le lingue di fuoco elevarsi in cielo. Sul posto in pochi minuti sono giunti i Vigili del fuoco di Padova con due automezzi e sette operatori. Da quanto si è appreso l'incendio si sarebbe propagato all'interno di un autocompattatore provocando ingenti danni. I pompieri hanno lavorato fino all'alba per accedere all'interno del cassone e spegnere le fiamme. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto, ma l'ipotesi più accreditata sarebbe quella del surriscaldamento della merce contenuta nell'autocompattatore che, complici le temperature tropicali, avrebbe provocato le fiamme.