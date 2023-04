Proiettili "abusivi" a casa: nei guai un uomo di 54 anni

L'attività investigativa posta in essere dai carabinieri della stazione di Campodarsego faceva ipotizzare che all'interno di un'abitazione del paese vi fossero armi abusive. Oggi, 11 aprile, è scattata la perquisizione e le sorprese non sono mancate. Nei guai è finito un italiano di 54 anni che ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per detenzione abusiva di armi e munizioni.

La cronaca

Il sospetti che all'interno dell'abitazione fossero detenute delle munizioni era fondato. Oggi, nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto nascosti all'interno di un comodino della camera da letto cinque proiettili di diverso calibro e marca. Il proprietario di casa, che non ha fornito alcuna giustificazione su quelle scomode presenze, è stato denunciato e le cartucce sono state sequestrate. Non è dato sapere da dove provenissero e quale utilizzo avessero.