Carne surgelata scaduta, cucina in pessime condizioni igieniche: fioccano le multe al ristorante

Carne marcia, alimenti scaduti, privi di qualsiasi tracciabilità. Cucine in condizioni igienico sanitarie pessime.

I fatti

E' questo il quadro che si sono trovati di fronte sabato sera, 8 ottobre i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione) all'interno di una pizzeria rosticceria di via Bassa Prima a Campodarsego nel Camposampierese. I militari hanno effettuato un'ispezione di iniziativa come tante ne stanno effettuando nelle ultime settimane. Obiettivo ultimo dell'attività investigativa, tutelare la sicurezza dei cittadini. Ebbene, durante gli accertamenti nelle cucine il personale in divisa ha rinvenuto 70 chili di alimenti di origine animale congelati, privi di qualsiasi etichetta di tracciabilità e riportanti scadenze superate. Alimenti dunque, che una volta cotti e messi nei piatti dei clienti, avrebbero potuto avere conseguenze gravi per gli utilizzatori finali. L'attività che è andata avanti per diverse ore, ha permesso di accertare nei locali gravi carenze igieniche sanitarie, con mancanza di interventi di ordinaria e straordinaria pulizia.

I provvedimenti

Oltre al sequestro della carne non a norma, il titolare italiano dell'attività di ristorazione si è visto elevare sanzioni amministrative per 2.500 euro. Inoltre dell'accertamento di Campodarsego i Nas hanno messo al corrente l'autorità sanitaria locale (Asl) per i provvedimenti di competenza. La pizzeria rosticceria è comunque aperta, ma i gestori dovranno cambiare marcia sul fronte della qualità degli alimenti e sull'igiene degli ambienti se non vorranno andare incontro ad altre multe e misure ancora più pesanti.