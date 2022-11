Un malore in piscina durante l'allenamento, addio a Marino Ferro

Un malore improvviso mentre si allenava in piscina a Campodarsego nella nota struttura Gabbiano. E' morto così lunedì sera, 7 novembre, Marino Ferro, 58 anni di Santa Giustina in Colle.

I fatti

L'allarme al 118 è scattato tempestivo dopo che alcuni testimoni hanno visto il cinquantottenne in difficoltà. Si è subito capito sin dal primo intervento che le sue condizioni erano disperate. Arrivato in ospedale a Camposampiero è morto ancor prima di tentare un delicato intervento chirurgico alla testa per contrastare un'aneurisma che di fatto l'ha stroncato.

Chi era

Marino Ferro da un anno era in pensione dopo aver lavorato per parecchi anni nel ramo alimentare nella lavorazione della carne. Non aveva mai evidenziato particolari patologie, era un amante dello sport e il corso di nuoto che faceva con costanza lo gratificava molto. La vittima, che viveva a Santa Giustina in Colle, lascia nello strazio la moglie Cristina di 57 anni, i figli Alessandra di 35 e Matteo di 31 anni.

La piscina Gabbiano

A Campodarsego è enorme il dolore tra i gestori del noto centro sportivo. Ancora increduli per l'accaduto, hanno raccontato di come il cinquantottenne dopo essersi sentito male in corsia sarebbe uscito autonomamente dalla vasca per poi essere preso in consegna dai sanitari. La situazione non sembrava grave, ma è precipitata in pochi minuti.

Le esequie

L'ultimo saluto a Marino Ferro è in programma per domani, 10 novembre, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Giustina in Colle. E' probabile che saranno in tanti coloro che vorranno salutare per l'ultima volta l'amico Marino e portare un messaggio di speranza e vicinanza ai suoi familiari.

Il cordoglio del sindaco

Moreno Giacomazzi: «Proprio quest'estate l'ho incontrato e ho avuto il piacere di vivere la sua simpatia, il suo sorriso e la sua soddisfazione di avere raggiunto la tanto meritata pensione dopo tanti anni di duro lavoro. Mi stringo in questo momento di dolore alla famiglia Ferro, alla moglie, i figli, a nipoti, ai genitori, fratelli e sorelle, a cui porgo le più sentite condoglianze, mie, di tutta la cittadinanza e l’amministrazione comunale».