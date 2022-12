Profanato il "cippo" dedicato alla piccola Emanuela

Qualcuno ha rubato l'orsacchiotto che la mamma di Emanuela Brahja aveva posizionato sul marciapiede di via Pontarola a Reschigliano di Campodarsego dove l'11 ottobre del 2011 la piccola è stata investita mortalmente da un furgone mentre in sella alla sua bicicletta stava facendo rientro a casa. La vittima aveva solo 11 anni.

La vicenda

Secondo la ricostruzione il 18 dicembre, giorno del compleanno della compianta bambina, mamma Esmeralda si è recata in via Pontarola nel punto dove si è verificato il tragico incidente e ha posizionato a terra un pupazzo che di notte si illuminava corredato di una piantina. Quattro giorni dopo questo speciale dono per una bambina volata in Cielo troppo presto i familiari di Emanuela si sono accorti che il loro speciale dono non c'era più. Insomma, qualcuno ha avuto il coraggio di chinarsi e portar via una bambola del valore economico minimo, ma dal valore affettivo senza eguali. Mamma Esmeralda ha subito ricevuto la solidarietà di altre mamme che hanno riempito il vuoto sul marciapiede lasciato dal ladro con dei fiori. Ora la speranza è che questo piccolo ricordo possa durare senza che nessuno vada ulteriormente a vandalizzare il ricordo di Emanuela.

L'incidente

Il giorno dell'incidente la piccola Emanuela ha attraversato via Pontarola per far rientro a casa. In quel preciso momento è sopraggiunto un furgone Mercedes che l'ha centrata in pieno. Alla guida un uomo residente in provincia di Venezia. La corsa immediata all'ospedale non è servita a salvarla. Ricoverata nel reparto di Terapia intensiva pediatrica, poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere.