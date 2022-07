Assalto al portavalori, bottino di svariate migliaia di euro: è caccia ai banditi

Rapina a mano armata oggi 18 luglio 2022 alla banca di Credito Cooperativo di via Lovati a Reschigliano di Campodarsego. Due individui sono arrivati attorno alle 8 nei pressi della filiale. Sapevano che qualche minuto dopo sarebbe arrivato il furgone portavolori per consegnare il denaro alla banca. Non appena una delle due guardie giurate è scesa per portare il contante all'interno dell'isituto di credito, un bandito armato di pistola e con il volto travisato l'ha avvicinato e gli ha intimato di consegnargli i soldi. Non contento si è fatto aprire il furgone e ha asportato anche il resto del denaro. Poi è fuggito grazie ad un complice con un auto che al momento non è stata ancora rinvenuta. Le due guardie giurate, che non hanno opposto alcuna resistenza, non hanno necessitato delle cure del pronto soccorso. Le indagini non escludono alcuna ipotesi. Sono in corso posti di blocco in tutto il padovano, ma per il momento i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Sul bottino del colpo vige al momento il più stretto riserbo, ma si ipotizzano diverse decine di migliaia di euro. Le immagini della videosorveglianza della banca e degli occhi elettronici comunali sono ora al vaglio degli investigatori dell'Arma.