Rapina al portavalori, si segue la pista della banda di "trasfertisti"

Continua senza sosta la caccia ai banditi che lunedì mattina 18 luglio 2022 in via Lovati a Reschigliano di Campodarsego hanno rapinato un furgone portavalori che stava per consegnare 70mila euro all filiale del Credito Cooperativo. Nel frattempo è stato ritrovato il furgone Fiat Doblò utilizzato per l'assalto e che due sere prima era stato rubato a Cadoneghe. Sono in corso accertamenti per riuscire a recuperare possibili impronte o tracce riconducibili alla banda. Ma chi è che in appena venti secondi, senza apparentemente commettere alcun errore, è riuscito a mettere sotto scacco una guardia giurata armata che doveva percorrere pochi metri per consegnare il contante alla banca? Su una cosa gli investigatori del Comando Provinciale dell'Arma di Padova non hanno dubbi: hanno agito autentici professionisti, gente specializzata in questo genere di reati. Seppur rimanendo in piedi la pista della Mala del Brenta, prende sempre più piede l'ipotesi che in via Lovati siano entrati in azione banditi trasfertisti, provenienti dal meridione, avvezzi a colpi ai portavalori, che dopo aver effettuato più sopralluoghi, hanno azzeccato alla perfezione il momento giusto per entrare in azione. Obiettivo dell'Arma assicurare alla giustizia i banditi quanto prima per evitare che possano osare un secondo colpo ravvicinato. Si parla di due malviventi, uno che ha agito attivamente, un secondo alla guida del furgone, anche se gli investigatori non escludono la presenza di un terzo elemento, con le funzioni di "palo".Venti secondi di paura, sotto la minaccia di una pistola sono bastati per fare "scacco matto" e fuggire.