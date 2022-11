Compra la polizza auto online, ma viene raggirato

Si è affidato ad un'assicurazione online per mettere in regola la sua fiammante Volkswagen Golf, ma è stato raggirato. Nei guai è finito a sua insaputa un ventenne straniero residente a Campodarsego.

I fatti

Il 18 novembre il ventenne è incappato in un posto di controllo della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. L'accertamento è avvenuto in pieno centro a Campodarsego. Dalle verifiche sul database delle assicurazioni il veicolo è risultato senza copertura, ma il conducente, sicuro di essere in regola, ha mostrato una polizza assicurativa di una nota compagnia che sembrava valida all'aspetto. Gli agenti hanno approfondito le verifiche, contattando nei giorni successivi la compagnia assicurativa.

Il verdetto

La Compagnia ha risposto che la targa della Volkswagen Golf era sconosciuta nei loro archivi e che quindi la polizza era falsa. Gli agenti ieri 22 novembre hanno convocato il conducente dell'auto, chiedendo informazioni sulle modalità di stipula della polizza. Il giovane ha riferito di aver trovato su internet un broker della compagnia e ha mostrato un link che spiegava come contattare l'assicuratore, solo a un numero cellulare tramite messaggio e a una mail privata. Dopo averlo contattato, aveva ricevuto i documenti tramite posta elettronica.

Sequestro e multa

La Golf è dunque risultata senza assicurazione e gli agenti della Federazione coordinati dal comandante Antonio Paolocci non hanno potuto far altro che procedere al sequestro e sanzionare il proprietario con una multa di 868 euro come previsto dal Codice della Strada. Contestualmente sono stati anche tagliati 5 punti dalla patente di guida. Mentre la vittima del raggiro e dei verbali sta valutando se procedere con la querela nei confronti di ignoti, gli agenti stanno indagando per riuscire a risalire al truffatore. L'impressione, infatti, è che in giro vi siano decine di ignari automobilisti truffati che, quindi, viaggiano per strada pur non essendo in regola con l'assicurazione.