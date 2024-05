Il gps sotto il furgone rubato "tradisce" due rapinatori pronti all'azione

L'obiettivo era ambizioso, assaltare una banca di Camisano Vicentino e mettere da parte diversi quattrini. Due vecchie conoscenze delle forze dell'ordine, Achille Pozzi di 64 anni e il "socio" Omar Gioppato di 46 anni non sapevano che gli investigatori della Squadra Mobile di Padova li stavano pedinando. I due sono stati bloccati nel tratto di strada che da Limena porta a Campodoro. Nel furgone sul quale stavano transitando gli agenti hanno rinvenuto maschere, chiodi a tre punte e delle parrucche. Insomma, il kit del perfetto rapinatore. Gli arrestati hanno un passato di spicco: il primo, Pozzi, è un ex della mala del Brenta, Gioppato è conosciuto per essere un ex ultras del Padova. Dal 24 aprile scorso i due sono nuovamente in carcere.

Il loro curriculum

Pozzi e Gioppato avevano già "lavorato" in coppia. Gli vengono contestate tre rapine, di cui una con un bottino di 74mila euro. Dopo aver scontato la pena seguita al precedente arresto, erano tornati uomini liberi, ma evidentemente il bisogno di sbarcare il lunario e la professionalità accumulata negli anni li ha spinti a tentare un nuovo colpo. Al momento dell'arresto del 24 aprile si trovavano a bordo di un furgone Peugeot che avevano rubato qualche giorno prima ad un panettiere di Padova. La Mobile gli ha imposto l'alt mentre si stavano dirigendo a Campodoro a recuperare un paio di pistole che avevano nascosto in attesa dell'assalto alla banca nel vicentino. Il colpo era programmato per il 23 aprile, ma il portavalori non è arrivato e la coppia ha dovuto rinunciare, decidendo di rimandare la rapina al giorno successivo. I due rapinatori non sapevano che le loro discussioni erano "live" ascoltate dagli investigatori della Questura. Sotto il furgone rubato era infatti stato posizionato un gps. Altro dettaglio su cui la Mobile ha lavorato è legato ad una lunga sosta che i due hanno fatto a Campodoro dove di fatto sono state nascoste le pistole da utilizzare per la rapina. Con il nullaosta del pubblico ministero Sergio Dini, i poliziotti hanno recuperato le due armi sotto una catasta di legna, all'insaputa dei due rapinatori. Non appena gli agenti hanno messo al corrente la Procura del fatto che il giorno prima di San Marco la coppia avrebbe tentato nuovamente il colpo al portavalori, è giunta la richiesta di bloccarli prima che entrassero in azione e così è stato. L'ex sodale di Felice Maniero, Achille Pozzi e l'ex ultras Omar Gioppato sono stati arrestati per ricettazione del furgone e la detenzione delle armi clandestine. Di fatto non gli è stata contestata la tentata rapina al bancomat di Camisano Vicentino. Pozzi era completamente libero avendo finito l'obbligo di firma in caserma a febbraio, mentre il "socio" Pozzi si trovava ancora in regime di sorveglianza speciale.

Le rapine di marzo

Dall'attività investigativa posta in essere dalla Questura di Padova è forte il sospetto che Pozzi abbia partecipato attivamente alle rapine del 18 marzo al Prix di Saonara e del 21 marzo al centro medico Pavanello di Ponte di Brenta. Questo dettaglio troverebbe supporto dal fatto che il furgone rubato al panettiere di Padova è stato cristallizzato nella zona dei due colpi negli orari in cui si sono materializzati gli assalti. Stesso discorso varrebbe per le celle telefoniche che hanno intercettato l'utenza telefonica di Pozzi. Alle due rapine di marzo è stata invece esclusa la presenza di Gioppato.