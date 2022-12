I Vigili del fuoco salvano un neonato "imprigionato" in casa

Momenti di apprensione oggi 2 dicembre a Campodoro nella frazione di Bevadoro. Una famiglia tunisina è uscita di casa dimenticandosi la chiave, ma all'interno c'era una pentola sul fuoco e soprattutto il loro neonato.

L'allarme

Intuendo il dramma, i genitori nordafricani, dopo aver tentato inutilmente di entrare, hanno subito chiesto aiuto. Hanno contattato il 115 chiedendo ai Vigili del fuoco un rapido intervento vista la situazione di emergenza che si era venuta a creare. Dal Comando Provinciale della Stanga a Padova, è subito partita una squadra di pompieri che è arrivata sul luogo della segnalazione in via Municipio. In pochi minuti i pompieri hanno forzato la porta e sono entrati in casa. Il neonato di fatto dormiva beato e non si è accorto di nulla. La pentola stava bruciando sul fornello, ma per pura fatalità non si è sprigionato alcun incendio. Sono state spalancate le finestre per arieggiare la casa, ma alla fine la brutta avventura si è chiusa senza alcuna conseguenza per i presenti.