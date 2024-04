Esce di casa per andare a scuola e scompare: ore d'angoscia nell'Alta

Si stanno vivendo ore d'angoscia a Camposampiero per le sorti di una ragazzina di 15 anni che dal 24 aprile non ha fatto più ritorno a casa. Della vicenda sono al corrente i carabinieri che hanno raccolto la denuncia e hanno avviato le indagini a tutto campo per rintracciarla sana e salva. Si chiama Jensare Ajdari. Il 24 aprile è uscita di casa per andare a scuola, ma di fatto non è mai entrata in classe. Non appena la madre macedone Faride Sinani si è accorta che la figlia non era a casa e ha avuto conferma dai suoi compagni e dai docenti che non era mai entrata a scuola, si è subito recata dai carabinieri per formalizzare regolare denuncia. E' alta un metro e 70 centimetri, l'ultima volta è uscita di casa con un paio di pantaloni neri, un cappottino nero e un paio di scarpe da tennis bianche.

"Mamma sono viva"

Oggi 26 aprile la mamma ha provato ripetutamente a contattare la figlia senza riuscirvi. Attorno alle 14 ha ricevuto un messaggio in cui l'adolescente le ha scritto "Mamma sono viva". Della vicenda la donna ha nuovamente messo al corrente i militari della stazione di Camposampiero, ma ogni tentativo di localizzare il suo smartphone è risultato vano. La madre della scomparsa ha escluso che la giovane abbia intenti autolesionistici, è più propensa a pensare che sia con una persona adulta che sta facendo di tutto per convincerla a non rientrare a casa. Ha anche riferito che la quindicenne già altre volte si era allontanata, ma la notte è sempre rientrata nella sua abitazione di Camposampiero a dormire. Alle ricerche si stanno impegnando senza sosta, con il coordinamento della Prefettura, anche i volontari della protezione civile e le unità cinofile. Sui social la mamma ha lanciato un appello affinchè chiunque la incrociasse la bloccasse e si mettesse in tempi rapidi in contatto con le forze dell'ordine. Il messaggio social ha già fatto migliaia di condivisioni e la speranza è che l'adolescente possa essere ritrovata in tempi stretti e riportata a casa sana e salva.