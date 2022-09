Primo giorno di scuola con i cani antidroga

Al suono della prima campanella oggi 12 settembre, oltre agli studenti e al corpo docente hanno presenziato anche gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese con l'ausilio dell'unità cinofila. Come è accaduto anche negli anni passati, gli agenti del comandante Antonio Paolocci utilizzeranno per tutta la stagione scolastica ogni mezzo per reprimere lo spaccio e l'assunzione di sostanze stupefacenti tra i giovani. Piaga questa dilagante soprattutto nell'area del Camposampierese. Lo dimostrano i numerosi sequestri effettuati dalle forze dell'ordine nelle aree di ritrovo dei giovani del comprensorio.