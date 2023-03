Riversa a terra con uno squarcio alla gola: donna salva per miracolo

Ferita a colpi di arma da taglio una donna di 45 anni è stata soccorsa lunedì mattina, 13 marzo, nella sua abitazione di Spinea. In condizioni serie, è stata trasferita all'ospedale di Mirano dove i medici l'hanno salvata sottoponendola ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. E ora è giallo sulle cause dell'accaduto. Sembra infatti che al momento dell'arrivo degli operatori sanitari insieme a lei ci fosse il compagno, un uomo di poco più giovane, 42 anni di Camposampiero, già noto alle forze dell'ordine, in passato aggravato di misure restrittive proprio per il suo comportamento nei confronti della compagna. I due si erano lasciati, poi l'ha compagna l'ha perdonato. Il compagno subito dopo i fatti è stato a lungo sentito dai carabinieri per la ricostruzione di quanto accaduto.

I dubbi

Nonostante la sua presenza in casa e il sospetto che a provocare il ferimento della donna possa essere stata una lite fra i due sfociata in aggressione e violenza ai danni della 45enne, i militari stanno indagando a tutto campo non dando per scontato per ora l'automatismo fra la presenza in casa dell'uomo e l'accoltellamento. Naturale che da un momento all'altro la vicenda potrebbe giungere ad una svolta.