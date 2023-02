Controlli ai camion nel Camposampierese: è strage di verbali

Gli autocarri controllati nel 2022 sono 192 che hanno portato ad emettere 122 sanzioni principalmente per assenza del titolo autorizzatorio, tempi di guida e riposo non rispettati, irregolarità nella documentazione e dispositivi a bordo. Due i trasporti abusivi accertati, con sanzioni da 5 mila euro l’uno ed il fermo di 3 mesi del veicolo. L’85% veicoli sanzionati sono stranieri; l’89% delle sanzioni sono state pagate immediatamente su strada come previsto dall’art. 207 cds per i veicoli stranieri. L’importo totale accertato: ammonta ad euro 36.544. Sono questi i numeri forniti oggi, 28 febbraio, dal comandante della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, Antonio Paolocci.

Cause

C’è chi è stato sanzionato per un eccesso di velocità, chi per non avere rispettato le normative internazionali sugli orari di guida e di riposo, chi sulla mancanza o il non corretto funzionamento dei cronotachigrafi digitali a bordo, chi sull’eccesso dei limiti di peso e di carico, chi sul divieto di circolazione nei centri abitati, ma anche chi era alla guida di un autoarticolato senza avere mai conseguito la patente professionale richiesta. Sono i principali illeciti emersi durante il servizio di controllo dei mezzi pesanti svolto nel corso di tutto l’anno 2022 dallo speciale Nucleo controllo trasporto pesante della Polizia Locale della Federazione, che prevede anche una specifica attività formativa per gli operatori. Gli automezzi sono stati sottoposti al controllo digitale del cronotachigrafo, attraverso un sofisticato e dedicato software finalizzato alla verifica del rispetto dei tempi di guida, della velocità e del regolare utilizzo della scheda conducente.

La Sr 308 la più monitorata

La strada più battuta per i controlli è stata ovviamente la trafficatissima S.R. 308 ma anche sulle strade provinciali interne a significativa percorrenza di mezzi dediti al trasporto internazionale, e i veicoli controllati nella maggior parte dei casi sono stati sanzionati per violazioni relative al mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo.

L’attività di controllo è stata finalizzata a sanzionare anche il comportamento di alcuni autotrasportatori che per abbreviare il tragitto o i tempi di percorrenza, non utilizzano la viabilità esterna ai centri abitati, ma gravano sui percorsi cittadini arrecando criticità alla mobilità urbana.