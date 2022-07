Task force della Polizia locale nel Camposampierese a tutela della sicurezza urbana

Giorni di intenso lavoro per la Polizialocale della Federazione del Camposampierese. Obiettivo, monitorare tutti gli aspetti legati alla sicurezza urbana.

Il servizio ha avuto come scopo quello di intensificare il controllo del territorio nei 10 comuni del Camposampierese, soprattutto per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, per verificare la presenza di cittadini stranieri inadempienti alla normativa sull’immigrazione e per sottoporre a controllo i numerosi esercizi commerciali e le attività produttive insistenti nella zona. Controlli a tappeto anche lungo le principale arterie.



Il 20 luglio 2022 a Camposampiero, giorno di mercato, le pattuglie hanno controllato una decina di persone, allontanando dal centro un paio di mendicanti molesti, già colpiti dal Daspo Urbano gli scorsi mesi. Un cittadino di origini nigeriane, trovato a chiedere insistentemente l'elemosina nel parcheggio dei santuari antoniani, non essendo in regola con le attuali norme sull’immigrazione è stato accompagnato negli uffici di polizia, fotosegnalato e denunciato a piede libero per il reato di immigrazione clandestina. Il giovane è stato segnalato alla Questura di Padova per le pratiche di espulsione.



A Loreggia, all'interno di un parco pubblico, una persona di origini africane ma residente sul posto è stata sorpresa ad assumere sostanza stupefacente. A seguito del controllo sono stati sequestrati quasi due grammi di hashish, che lo straniero aveva cercato di nascondere in un pacchetto di sigarette, ed uno spinello che aveva frettolosamente gettato a terra sotto la panchina.



La Polizia Locale ha garantito anche la sua presenza nelle ore serali per il fine settima e per le sagre che si stanno avvicendando sul territorio nella stagione estiva. Durante uno di questi servizi, ieri, 21 luglio 2022 a Piombino Dese cinque ragazzi sono stati fermati ed identificati alla stazione dei treni, dopo che il gruppetto alla vista dell'auto di pattuglia aveva tentato una precipitosa fuga. Gli agenti sospettavano che il gruppetto fosse in possesso di sostanza stupefacente per spiegare il tentativo di sottrarsi ai controlli, ma poi da una successiva visione delle immagini della videosorveglianza sembra che i ragazzi, tutto minorenni e provenienti da un comune vicino, stessero in realtà tentando di asportare delle biciclette dalle rastrelliere del parcheggio della stazione.