Sicurezza nel Camposampierese: operativa anche l'unità cinofila

Nelle serate di venerdì e sabato della scorsa settimana 4 e 5 agosto il comandante della Polizia locale della Federazione Antonio Paolocci ha predisposto dei servizi speciali di controllo del territorio, in particolare finalizzati al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti e all'abuso di alcolici. Tre le pattuglie messe in strada venerdì fino a notte inoltrata, che si sono concentrate soprattutto nel comune di Piombino Dese. Quattro invece quelle in servizio sabato, dove è stato predisposto un posto di controllo nel centro di Massanzago. E' stata impiegata per la prima volta anche l'unità cinofila della Polizia locale, dopo che nelle scorse settimane ha superato positivamente il primo corso di addestramento. Tutte le operazioni sono state coordinate dalla centrale operativa sotto la supervisione del vice comandante Filippo Colombara.

Sequestro droga

Nella notte di venerdì gli agenti dell'unità di polizia amministrativa hanno controllato diversi pubblici esercizi che sono stati segnalati in quanto pare creino disturbo alla quiete pubblica. Anche a causa delle condizioni meteo avverse per cui non c'erano clienti nei plateatici né musica all'esterno, tutti i locali sono risultati regolari. Successivamente è stato predisposto un posto di controllo nella centrale piazza davanti al municipio di Piombino Dese, nel corso del quale sono stati controllati una cinquantina di veicoli. Nessuno dei conducenti è risultato positivo all'alcoltest. Gli agenti dell'unità operativa di sicurezza urbana hanno invece sequestrato alcuni grammi di sostanza stupefacente trovata abbandonata a terra vicino a quattro giovani, già noti alle forze dell'ordine, controllati in piazza Baratella a Loreggia.

Ubriachi al volante

Sabato notte, dopo aver controllato con l'ausilio dell'unità cinofila “Cooper” diversi giardini pubblici tra Camposampiero, Loreggia e Campodarsego, è stato predisposto un posto di controllo sulla strada provinciale che attraversa il centro di Massanzago. Una sessantina i veicoli fermati e controllati. L'attività straordinaria messa in campo dalla Polizia Locale della Federazione ha dato i suoi risultati: due le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. In particolare un 46enne residente del posto, di ritorno da una cena con amici, è stato trovato alla guida della sua Audi A3 con un tasso alcolico di ben, 1,49 g/lt, quasi tre volte il limite massimo consentito per mettersi alla guida. L'uomo è stato così denunciato all'autorità giudiziaria e rischia ora una ammenda da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Se avesse superato la soglia di 1,50 g/l di alcol, il suo autoveicolo sarebbe stato anche confiscato. Un altro conducente è stato trovato a guidare con un tasso alcolemico di 0,53 g/lt. In questo caso l'articolo 186 del Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Gli agenti hanno anche accertato cinque violazioni ai limiti massimi di velocità, tra i quali un veicolo transitato a ben 85 chilometri orari nel centro abitato, ed una violazione per omessa revisione.

Il commento del comandante

Molto soddisfatto dei risultati ottenuti il Comandante Antonio Paolocci: «Questi servizi rientrano in un progetto concordato con Veneto Strade, e prevedono controlli speciali finalizzati a garantire la sicurezza stradale sulle arterie più importanti del nostro territorio. Ogni fine settimana ci concentriamo su uno dei comuni della Federazione, con attività di sicurezza urbana con l'ausilio della nostra unità cinofila, ora in pieno servizio, e posti di controllo organizzati con tutte le più moderne tecnologie: etilometro, rilevatori di velocità, sistemi di lettura targhe per le verifiche in tempo reale delle coperture assicurative e delle revisioni, strumenti per controllare la genuinità dei documenti. Questi servizi di alto impatto sono ben segnalati, le autopattuglie sono posizionate in aree visibili e con i dispositivi a luce blu accesi, non vogliono essere delle trappole per gli automobilisti ma garantire la sicurezza dei nostri centri abitati».

Il presidente della Federazione

«È tornata ad essere operativa la nostra unità cinofila per il tempo necessario ad addestrare Cooper, con risultati evidenti. Il grande lavoro del comando di polizia del Federazione - ha detto il presidente Antonella Argenti, primo cittadino di Villa del Conte - dimostra la necessità e l'urgenza di continuare con azioni di controllo prevenzione e purtroppo anche di intervento. Come sindaci riscontriamo come, nonostante la grande attività di controllo, permangano situazioni di pericolo e comportamenti illeciti, che continuiamo a contrastare con grandi investimenti in mezzi e risorse. Siamo comunque convinti che il percorso intrapreso con il comandante Antonio Paolocci e tutto il comando sia quello giusto».