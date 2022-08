Minorenni con pistole giocattolo e spray urticante, automobilista positiva all'alcoltest

Operazione "strade sicure" nel Camposampierese. Gli agenti della Federazione coordinati dal comandante Antonio Paolocci hanno intensificato i servizi su strada, sia di giorno che di notte. Venerdì sera 19 agosto 2022 le pattuglie hanno effettuate dei posti di controllo nel centro abitato di Piombino Dese e a Camposampiero, mentre sabato notte si sono concentrate lungo la SR 307. A Camposampiero gli agenti hanno fermato tre 17enni nelle vie del centro, trovati in possesso di due pistole giocattolo e di spray anti-aggressione. Dopo i controlli, tutto è risultato regolare in quanto le pistole avevano il tappo rosso previsto dalla legge mentre il porto dello spary antiaggressione è consentito ai maggiori di anni 16.

Sabato sera, verso mezzanotte, all'altezza del centro commerciale delle Centurie a San Giorgio delle Pertiche, gli agenti hanno fermato una Volkswagen Polo condotta da una ragazza 23enne di Camposampiero. E' risultata positiva all'alcoltest con un tasso di 0,62 g/lt, quindi sopra il limite di 0,50 previsto dal Codice della Strada. La giovane è stata multata per guida in stato di ebbrezza con una sanzione amministrativa di 543 euro con contestuale ritiro della patente da tre a sei mesi e la perdita di 10 punti.

I controlli nelle ore serali della Polizia Locale della Federazione continueranno per tutto il mese di agosto, e nei fine settimana si prolungheranno oltre la mezzanotte. Non si sono riscontrate invece, per ora, particolari problematiche dovute alle attività dei locali pubblici. Gli agenti di pattuglia hanno verificato come fossero rispettati sia gli orari di chiusura dei bar, specie quelli frequentati dai più giovani, sia il divieto di disturbare la quiete pubblica con musica, schiamazzi o altre emissioni sonore.