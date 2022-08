Al volante con la patente scaduta e senza assicurazione: pioggia di multe

Nei primi giorni di agosto la Polizia locale della Federazione del Camposampierese coordinata dal comandante Antonio Paolocci ha effettuato diversi controlli sui territori di competenza.



Loreggia

Lungo la Sr 307 gli agenti hanno fermato una Golf serie 5 con alla guidata uno straniero di 30 anni residente in paese. Alla richiesta di esibire la carta di circolazione dell'autoveicolo, l'automobilista ha risposto che il documento gli era stato ritirato diversi mesi prima in un controllo precedente per delle modifiche abusive apportate al veicolo. Inoltre è emerso come anche l'assicurazione fosse scaduta da più di 8 mesi. Gli agenti della Locale hanno sequestrato il mezzo. E' scattato un verbale che potrà oscillare tra 2mila e 8mila euro.

San Giorgio delle Pertiche

In via Margarise è stato fermato un quarantenne di Vigodarzere trovato senza la patente di guida al seguito. L'uomo in un primo momento ha dichiarato di averla dimenticata a casa, ma poi un controllo più approfondito nella banca dati della Motorizzazione ha permesso di scoprire che invece il documento di guida era scaduto da 7 anni. Il Codice della Strada prevede per questa infrazione una multa fino a 638 euro.

Villanova di Camposampiero

A seguito di un incidente stradale a Villanova, gli agenti intervenuti hanno trovato che il conducente di uno dei due veicoli coinvolti, un ciclomotore, aveva la patente di guida scaduta dal 2017. L'uomo, un cinquantenne del posto, ha riferito di non essersi accorto del documento ormai scaduto.