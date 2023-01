Molesta i clienti di un bar armato di coltello, bloccato dai carabinieri

E' entrato ieri pomeriggio, 12 gennaio, nel bar della stazione ferroviaria di Camposampiero e ha seminato il panico tra i clienti.

Taser

C'è voluta la minaccia del taser da parte dei carabinieri per bloccare un nigeriano di 26 anni che minacciava gli avventori e i titolari dell'esercizio commerciale. Qualcuno ha avuto la felice idea di chiamare il 112 prima che la situazione potesse degenerare. A Camposampiero è arrivata una pattuglia della Radiomobile di Cittadella. Lo straniero, con un domicilio a San Giorgio delle Pertiche e già noto alle forze dell'ordine, non si è arreso subito. Ha a lungo provocato i carabinieri mantenendo sempre una mano in tasca. Quando il personale in divisa gli ha mostrato il taser ad impulsi elettrici, l'esagitato ha capito che forse era meglio arrendersi. Portato in caserma è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 17 centimetri che è stato sequestrato. Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato denuncito per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.