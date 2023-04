La refurtiva sotto i giubbotti, ma alla cassa suona l'allarme

Alla cassa hanno pagato un capo d'abbigliamento da pochi euro. Il grosso degli "acquisti" l'hanno occultato sotto i giubbotti e speravano di farla franca. Così non è stato. Una delle placche antitaccheggio non è stata tolta a regola d'arte, e al loro passaggio è scattato l'allarme. Sono stati arrestati per furto aggravato in concorso due nomadi residenti a Massanzago: una donna di 27 e un uomo di 31 anni. E' successo tutto ieri, 13 aprile. Oggi durante il processo per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto con immediata scarcerazione in attesa del processo fissato tra un paio di mesi.

La cronaca

Coppia sorpresa a rubare in un negozio del centro commerciale Il Parco di Camposampiero di via Straelle, scatta l’arresto. I carabinieri della locale stazione del luogotenente Claudio Girolimetto hanno arrestato una coppia di cittadini italiani di 27 e 31 anni entrambi domiciliati a Massanzago per furto aggravato in concorso. L'uomo e la donna pensando di agire indisturbati, si sono messi in fila alle casse per pagare un solo indumento, ma appena oltrepassate le casse, le barriere antitaccheggio hanno iniziato a suonare. La commessa che nel frattempo ha subito chiamato il 112, li ha fermati per verificare l’accaduto. In via Straelle sono arrivati i militari dell'Arma. I sospettati sono stati perquisiti e dai loro giubbotti è spuntata la refurtiva per complessivi 180 euro. Evidentemente la coppia pensava di averla fatta franca e di aver tolto tutte le etichette dell’antitaccheggio, ma così non è stato. Inevitabile è scattato l'arresto in concorso. I due ladri sono stati posti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo avvenuto nella giornata odierna.