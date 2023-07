Il luogotenente Leonardo Parata sbarca a Camposampiero

Il luogotenente Leonardo Parata ha assunto il comando della stazione carabinieri di Camposampiero. Sostituisce il collega Claudio Girolimetto passato ad altro incarico in via Rismondo a Padova. Il sottufficiale ha alle spalle una lunga carriera nell’Arma iniziata nel 1995, inizialmente presso la Compagnia carabinieri di Domodossola e successivamente a Torino dove ha prestato un lungo periodo di servizio presso il Nucleo Radiomobile per poi essere impiegato alla stazione carabinieri di Torrino Borgata “La Falchera” in qualità di vice comandante. Durante tale periodo è stato selezionato come referente del Nucleo Radiomobile per la rete DAFNE (iniziale rete creata da un gruppo di Pubblici Ministeri di Torino dediti alla trattazione di reati di natura familiare e sessuale). Successivamente è stato impiegato come comandante della stazione carabinieri di Casabona a Crotone e successivamente in quello di Strongoli sempre in provincia di Crotone, territori questi ultimi ad alto indice di criminalità mafiosa. La sua carriera è poi proseguita a Novellara (Reggio Emilia) e successivamente come comandante della stazione di Vernasca (Piacenza) fino al giugno 2023.

Ha lavorato in ambienti delicati

Durante il periodo calabrese ha preso parte attiva in delicate indagini della DDA di Catanzaro volte al contrasto delle attività illecite perpetrate da cosche di ’ndrangheta di particolare efferatezza nel territorio del Cirotano poi sfociate nella nota Operazione “Stige" che ha portato all’arresto 169 appartenenti e fiancheggiatori della cosca Marincola Farao. Appare particolarmente proiettato ad indagini relative a reati di maltrattamenti in famiglia e stalking molte della quali hanno ricevuto il plauso della popolazione e dell'autorità giudiziaria con risalto a livello nazionale. Numerose sono state le altre occasioni in cui il luogotenente Parata ha dimostrato la sua dedizione al servizio e il suo impegno a favore della comunità, come continuerà a fare nel nuovo incarico di comandante di stazione a Camposampiero, al servizio dei cittadini.