Emergenza maltempo: il Muson dei Sassi è tornato a far paura

In provincia di Padova, a Camposampiero oggi 21 maggio i vigili del fuoco stanno operando per delle perdite di trafilamento dell’argine del Muson dei Sassi, che si era rotto la settimana scorsa. Soccorritori fluviali alluvionali impegnati in presidio di sicurezza. Già sul posto la sezione operativa dei vigili del fuoco di alta capacità di pompaggio con unità da Verona, Venezia e Vicenza per il travaso d’acqua dal Muson dei Sassi al Muson Vecchio.

Paura

Oltre ai residenti di Camposampiero, anche quelli degli altri territori del Camposampierese stanno seguendo con il fiato sospeso l'evolversi della situazione dopo i gravi danni patiti il 17 maggio. Gli amministratori comunali di Camposampiero, Borgoricco, San Giorgio delle Pertiche, Villa del Conte e Massanzago, hanno anche allertato la protezione civile pronta ad essere di sostegno ai pompieri e alle forze dell'ordine. L'obiettivo, a parte numerose strade chiuse perchè finite sott'acqua, è quello di limitare il più possibile i danni alla collettività, oltre a scongiurare disagi alla viabilità e incidenti stradali.