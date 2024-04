Microonde difettoso, scoppia l'incendio: due intossicati

Hanno riscaldato qualcosa al microonde per la cena, ma il mal funzionamento dell'elettrodomestico ha provocato un incendio. I due residenti sono rimasti intossicati per il fumo respirato e sono stati ricoverati in ospedale. Terminati gli accertamenti del caso, sono stati giudicati non in pericolo di vita. L'inconveniente è avvenuto ieri 17 aprile attorno alle 21,30 in via Straelle San Pietro a Camposampiero. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza e l'arrivo dei pompieri. L'attività dei vigili del fuoco è terminata poco prima di mezzanotte.

La cronaca

Subito dopo la segnalazione dell'emergenza in via Straelle San Pietro sono arrivati due mezzi del distaccamento volontario di Borgoricco che hanno spento il fuoco. Le due persone coinvolte che hanno respirato monossido nel tentativo vano di spegnere l'incendio autonomamente, sono state prese in cura dal personale medico e sottoposte a tutti gli accertamenti del caso. Il rogo ha provocato danni da fumo non solo alla cucina, ma anche nelle altre stanze della casa. I vigili del fuoco, terminata l'attività di messa in sicurezza hanno inibito l'utilizzo della cucina fino al ripristino della salubrità del locale e degli impianti.