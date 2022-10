Sorpresi al parco a bere birra: multati tre amici con verbali da 300 euro

Continua il serrato lavoro di controllo del territorio da parte della Polizia locale della Federazione. I controlli nei parchi volti al rispetto del regolamento di polizia urbana hanno portato all’individuazione di tre cittadini originari dell'Est Europa, ma residenti nell'alta padovana che mercoledì 12 ottobre, verso mezzogiorno, bevevano allegramente delle birre nei giardini di via Cordenons a Camposampiero, nonostante il divieto di consumare alcolici nei parchi cittadini. Per loro è scattata così una sanzione di trecento euro ciascuno.

I fatti

I tre, volti noti alle forze dell'ordine, erano più volte in passato stati avvisati del divieto ed un apposito cartello era stato anche affisso all'ingresso del parco da parte del comune di Camposampiero. Nonostante il divieto, si sono dati comunque appuntamento sulle panchine dell'area verde, loro ritrovo abituale, per bere delle birre comprate poco prima in un vicino supermercato. L'intervento di una volante della Polizia Locale stavolta ha interrotto il festino a base di alcol: i tre sono stati identificati e verbalizzati.

Il comandante

«A volte troviamo i giardini comunali, luoghi destinati al ritrovo anche di famiglie, di giovani e di anziani, in condizioni di degrado e di sporcizia, con persone ubriache e l'abbandono di decine di bottiglie vuote di birre o superalcolici - spiega il comandante Antonio Paolocci - e proprio per combattere questo fenomeno abbiamo voluto, assieme ai sindaci dei territori di competenza, inserire nel nuovo regolamento di Polizia Urbana una norma che vieta di detenere bevande alcoliche nei luoghi pubblici se non in confezioni integre e sigillate. C'è inoltre - ha concluso - il divieto di consumare bevande alcoliche se non negli spazi appositamente destinati, come bar e plateatici».