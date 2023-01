Salvarono una famiglia dall'incendio, premiati due agenti

L’assistente Giorgia Giraldo e ed il vice istruttore Andrea Favarotto della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese sono stati premiati questo mattina, 25 gennaio, in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano del Triveneto tenutasi ad Udine. I due agenti sono stati premiati con encomio per aver messo in salvo il 29 settembre 2020 due persone da una casa avvolta dalle fiamme a Santa Giustina in Colle

La dinamica dei fatti

Giorgia Giraldo e Andrea Favarotto, nell'occasione, senza perdere tempo, con freddezza, altruismo e professionalità, si attivavano per assistere le persone coinvolte nell’incendio. Un grande plauso da parte del presidente, Antonella Argenti e da tutti i sindaci di Federazione, ai due agenti che si sono resi protagonisti di questa bella storia. Il loro operato è ancora una volta la dimostrazione della professionalità dell’intera squadra a cui è arrivato il ringraziamento, anche da parte del sindaco di Santa Giustina in Colle, Moreno Giacomazzi.

Il commento

«Sono orgoglioso di coordinare un gruppo di lavoro fatto di donne e uomini professionisti dentro e fuori la divisa. Ai due premiati il mio ringraziamento per l'intervento portato a termine con grande senso del dovere. Ogni giorno - ha detto il comandante della Polizia locale Antonio Paolocci - ci si presentano situazioni in cui è fondamentale non solo avere la passione per questo mestiere e le competenze, ma serve anche un grande cuore e coraggio. Ebbene, il mio gruppo di lavoro ha nel dna tutti questi ingredienti e questo mi fa dormire sonni tranquilli ed è una garanzia fondamentale per tutta la collettività che quotidianamente ci chiede sicurezza e rispetto delle regole».