Furti a raffica, recuperata la refurtiva tra la vegetazione

Furti a raffica, recuperata la refurtiva e i resti di bestiame. Nel contesto di mirati servizi di polizia finalizzati alla prevenzione dei reati disposti dal comandante Antonio Paolocci, personale della Polizia Locale della Federazione ha rinvenuto mercoledì mattina 18 ottobre a Camposampiero in un'area verde lungo la ciclovia dell'Ostiglia 4 pneumatici invernali completi di cerchi in lega, numerosi elettroutensili e vari attrezzi da giardinaggio. Gli agenti hanno trovato anche tre sacchi contenenti i resti macellati di due pecore. Continua incessante l’attività della Polizia Locale di contrasto ad ogni forma di illegalità a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Indagini

Dai successivi accertamenti, si è appurato che proprio la notte precedente sono state compiuti diversi furti in abitazione a Camposampiero. Alcune denunce sono infatti già state presentate alla locale stazione dei carabinieri. In particolare, le pecore sono state trovate dai ladri e uccise sul posto nel giardino di una abitazione di campagna di via Fabris. La merce recuperata del valore complessivo di diverse migliaia di euro è stata trasportata presso gli uffici della Polizia Locale e dopo essere stata catalogata, è stata comparata con gli oggetti rubati e parte di essa, previo riconoscimento, già riconsegnata ai legittimi proprietari. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di un passante che lungo l'Ostiglia aveva notato degli oggetti abbandonati tra la vegetazione. E' probabile che la merce fosse stata accatastata in un luogo nascosto e ben prestabilito già la notte del furto, per poi essere recuperata con tutta calma dai malviventi nei giorni successivi. Le indagini sono ancora in corso per vedere se qualche telecamera di videosorveglianza ha ripreso gli autori dei furti andare a depositare la merce rubata sull'Ostiglia.