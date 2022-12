Viabilità interrotta sulla Sr 308 "del Santo" per rimuovere un camion finito nella scarpata

Dopo l'incidente stradale di ieri, 2 dicembre, che alle 5 del mattino ha visto coinvolti un mezzo pesante carico di cemento e una Range Rover, oggi la viabilità sulla Sr 308 "del Santo" funziona con il contagocce.

I fatti

Dalle 9 alle 11 nel tratto interessato dallo schianto che ha provocato due feriti e enormi disagi alla viabilità, si è proceduto a senso unico alternato per consentire ad una squadra specializzata di svuotare il carico di cemento dal camion e trasferirlo su un altro mezzo. A partire dalle 11 e almeno fino alle 13 con delle speciali gru una squadra di tecnici sta tentando di sollevare il tir e rimetterlo sulla carreggiata. Fino a quando l'operazione non sarà terminata agli utenti della strada che procedono da Padova verso Castelfranco Veneto l'uscita obbligatoria è Campodarsego-Villanova di Camposampiero. Nella direzione opposta l'uscita consentita è Borgoricco. Per tutta la mattinata di lavori, due pattuglie della Polizia locale della Federazione del Camposampierese rimarranno nell'area per monitorare il traffico e garantire la massima sicurezza al personale che sta operando.