Pastore tedesco in acqua, salvato dall'intervento dei vigili del fuoco

Era spaventato e le forze lo stavano ormai abbandonando. Un cane pastore tedesco caduto nel fiume Tergola a Camposampiero è stato salvato, oggi 9 settembre alle 10, dai vigili del fuoco che, l’hanno recuperato dal corso d’acqua. L’animale non si sa come, è finito nel fiume all’altezza del Molino Santon tra le frazioni S. Andrea e di Codiverno e non è più riuscito a risalire la sponda, in quanto ripida e scivolosa. I pompieri arrivati da Padova sono entrati nel fiume con dei costumi idrostatici, riuscendo a recuperare il pastore tedesco di circa due anni, che è stato affidato alle cure di un veterinario della zona per la lettura del chip e la riconsegna al proprietario.