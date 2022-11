Sicurezza stradale: a gennaio i semafori segnaleranno i trasgressori del "rosso"

Una perdita di vite umane allarmante, incidenti a cadenza quotidiana, è allarme sicurezza stradale lungo le strade dell'alta padovana.

La scelta

L'impennata di incidenti stradali nel Camposampierese, anche con esito mortale, ha costretto la Polizia locale della Federazione, in accordo con le singole amministrazioni comunali ad attivare nuovi impianti di rilevazione di infrazioni semaforiche. Le novità partiranno con gennaio. Si tratta di sette nuovi impianti che andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti. Nel mese di dicembre i T-red saranno già attivi, ma si limiteranno a segnalare le infrazioni senza sanzionare i trasgressori. Dal 2023 chi sbaglia pagherà.

Gli incroci monitorati

Due saranno installati a Borgoricco all'incrocio tra via Desman e via Roma in direzione Massanzago e sempre in via Desman all'intersezione con via Roma in direzione San Michele delle Badesse. Un dispositivo sarà posizionato a Massanzago in via Roma all'intersezione con via Cornara in direzione centro di Massanzago. Uno a Loreggia lungo via Loreggiola all'incrocio tra via Pila e via Monte Grappa nell'arteria che procede verso Castelfranco. Gli ultimi tre riguarderanno il territorio di San Giorgio delle Pertiche: in via Trieste incrocio con via Roma verso il centro del comune; in via Piovego all'intersezione con via Roma verso Villa del Conte e in via Anconetta all'incrocio con via Brenta sempre in direzione centro paese. Questi sette dispositivi vanno ad aggiungersi ai due già attivi a Camposampiero tra via Trento e via Cosma verso Padova e a Villanova di Camposampiero tra via Caltana e via Roma verso Campodarsego.

Le sanzioni

La sanzione prevista per chi verrà immortalato a passare con il rosso in questi incroci semaforici con sistema T-red oscilla tra 167 e 666 euro con detrazione di 6 punti dalla patente. Gli importi delle sanzioni aumentano se le infrazioni avvengono nelle ore notturne tra le 22 e le sette del mattino. Obiettivo dichiarato è quello di scoraggiare gli utenti della strada dal compiere manovre azzardate.

Il comandante

«Gli impianti installati - ha detto il comandante Antonio Paolocci - produrranno senz'altro effetti positivi sulla sicurezza stradale, limitando il numero degli incidenti e svolgendo una efficace azione preventiva. Nessuno - ha concluso - vuole fare la guerra agli utenti della strada. Non deve passare il messaggio che gli agenti vogliono spillare i soldi dalle tasche dei contribuenti, ma di fronte agli innumerevoli casi di sinistri con conseguenze devastanti per le vittime, era necessario programmare un intervento energico che possa quantomeno responsabilizzare ulteriormente chi si mette in strada».

Il presidente

«L'installazione e l'implementazione dei sistemi T-red - ha detto Moreno Giacomazzi - ha principalmente una funzione di deterrenza, oltre che di prevenzione degli incidenti e di controllo degli incroci più pericolosi del territorio e non certamente quello di fare cassa. Da evidenziare - ha proseguito - come il dato delle violazioni rilevato dalle apparecchiature già installate, dalle 2 alle 4 al giorno, mostra come, a seguito dell'attivazione degli impianti, gli automobilisti abbiano posto maggiore attenzione nell'approssimarsi alle intersezioni controllate».