Il Muson dei Sassi rompe gli argini, famiglie evacuate nella notte

Alle 3,20 il Muson dei Sassi all'altezza di Rustega di Camposampiero ha rotto gli argini. Ci sono famiglie evacuate su coordinamento del sindaco Katia Maccarone e dei vigili del fuoco. Le strade interessate dell'evacuazione sono Via Guizze, Via Cime, Via Mulino Nuovo. Nelle immagini video il momento esatto in cui si è verificata la rottura.

I soccorsi

Per tutta la notte le forze dell'ordine, i pompieri, e i volontari della protezione civile con più mezzi e uomini hanno vigilato sull'area interessata dalla rottura degli argini. Si parla di una falla di circa venti metri. I disagi e i problemi stanno interessando anche gli altri comuni di Camposampierese e del vicino Cittadellese. Quella odierna sarà una giornata molto difficile in cui, oltre alla conta dei danni, dovranno essere tamponate tutte le situazioni critiche che nelle ultime ore si sono venute a creare. La zona della Bassa rimane quella più martoriata, ma anche in cintura padovana e ora nell'Alta il quadro non è dei migliori

Le dichiarazioni a caldo del sindaco

Katia Maccarone primo cittadino di Camposampiero non ha chiuso occhio e si è messa a disposizione della macchina organizzativa dei soccorsi. «Le famiglie evacuate nella notte - ha detto - hanno trovato riparo da parenti e amici. Come Comune siamo a disposizione per ospitare casi difficili. In via Guizze è stato organizzato a tempodi record un punto di soccorso organizzato dai vigili del fuoco. Al momento non si segnalano feriti e dispersi. Invito tutti a non prendere l'auto essendo buona parte delle strade comunali allagate». Nella zona teatro della rottura degli argini costante la presenza anche di carabinieri e polizia locale.