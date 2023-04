Problemi familiari: costretto a vivere in strada: scatta il "daspo urbano"

Oggi, 3 aprile, nelle prime ore della mattinata la Polizia Locale della Federazione è intervenuta nella zona della locale stazione dei treni di Camposampiero e ha notificato un daspo urbano nei confronti di un uomo trovato a bivaccare. Da giorni gli agenti del comandante Antonio Paolocci tenevano d'occhio l'area a seguito della segnalazione di strani movimenti nelle ore serali.

Cosa è successo

Lunedì mattina una pattuglia dell'unità di sicurezza urbana ha così sorpreso un quarantenne straniero di origini marocchine mentre dormiva in un alloggio di fortuna ricavato in un locale abbandonato dell'ex scalo merci, tra rifiuti e sporcizia. L'uomo, residente nell'alta padovana, già noto alle forze dell'ordine e con piccoli precedenti penali alle spalle, avrebbe dichiarato agli agenti di attraversare una difficile situazione familiare e di essere costretto temporaneamente a dormire fuori casa. Per lui inevitabilmente è scattato l'ordine di allontanamento, il così detto “daspo urbano”, valido per 48 ore, oltre ad una sanzione di 100 euro per il bivacco abusivo in un luogo pubblico. Lo straniero è stato anche segnalato ai servizi sociali per la sua situazione di disagio.