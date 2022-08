Tragedia in ospedale a Camposampiero, medico si toglie la vita

Un medico di 36 anni originario della provincia di Vicenza, si è tolto la vita oggi 25 agosto, gettandosi dall'ottavo piano dell'ospedale di Camposampiero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo non avrebbe lasciato alcuno scritto per giustificare l'insano gesto. Dolore e incredulità tra i colleghi di lavoro che l'hanno dipinto come un professionista esemplare, con un futuro luminoso davanti. L'attività dell'Arma fin da subito ha escluso la complicità di terzi. L'uomo avrebbe fatto tutto da solo durante il suo orario di servizio che era cominciato qualche ora prima.