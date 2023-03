La Polizia locale si dota di un "ufficio mobile" super attrezzato

Un nuovo automezzo multi funzione per la Polizia locale della Federazione è stato presentato ieri mattina, 3 marzo, davanti agli uffici del Comando in piazza Castello a Camposampiero. Si tratta di un furgone attrezzato come “ufficio mobile”, dotato di tutte le funzionalità e gli equipaggiamenti necessari ad assicurare massima efficienza, comfort e sicurezza per gli agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Nel nuovo Van, un Renault Express, sono presenti anche importanti dotazioni tecnologiche, come un rilevatore telelaser, uno targasystem ed un tablet che permette agli agenti le visure direttamente sulle banche dati della Motorizzazione Civile.

Il comandante Paolocci

Presenti al debutto del nuovo mezzo il sindaco di Villa del Conte, nonché attuale presidente della Federazione, Antonella Argenti e il comandante del Corpo, Antonio Paolocci. «Questo nuovo mezzo è stato acquistato con le nostre risorse – ha sottolineato Paolocci – a dimostrazione che, nonostante il momento difficile, la Federazione è ancora in grado di investire. Si tratta di un mezzo dotato di apparecchiature tecnologiche tali da implementare gli attuali controlli stradali, come ad esempio un pannello luminoso a messaggi variabili, oltre a tutta l'attrezzatura necessaria per i rilievi degli incidenti o la messa in sicurezza della viabilità».

Il presidente Argenti

Il presidente della Federazione, Antonella Argenti: «Il tema della sicurezza è ai primi posti nel nostro programma e proprio per questo ci stiamo dotando anche tecnologicamente di mezzi all’avanguardia che possano essere di ausilio agli agenti del nostro corpo di Polizia Locale. Quest’ultimo in particolare è una vero e proprio “ufficio mobile” e sarà un costante “punto della legalità” visibile e presidiato anche in orario serale e notturno. Inoltre al nostro personale della Polizia Locale abbiamo chiesto un particolare sforzo per presidiare tutto il territorio, al fine di garantire una forte presenza e migliore visibilità degli operatori delle pattuglie, con più controlli e interventi nelle zone di maggiore affluenza e di interesse della collettività».