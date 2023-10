Incubo di una coppia di anziani, si aprono le porte del carcere

Comportamenti estremi quelli messi in atto nel 2018 da un uomo oggi di 79 anni, G.B. residente a Piombino Dese. Quando viveva a Camposampiero è diventato il terrore di una coppia di anziani che hanno alla fine convenuto che l'unica strada percorribile fosse quella della denuncia in caserma dai carabinieri. Una serie di cattiverie gratuite descritte in sede di denuncia dalle vittime. La paura concreta che l'esagitato potesse alzare il tiro e potesse fargli anche del male. Ora il settantanovenne è stato arrestato su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova e tradotto alla Casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Deve scontare una pena di un anno di reclusione.

La vicenda

I fatti risalgono al 2018, quando abitando a Camposampiero, ha deciso di rendere la vita impossibile ai suoi anziani vicini di casa. La coppia a causa dei suoi comportamenti vessatori, ha vissuto in un continuo stato di agitazione e di paura: sono stati impossibilitati a riposare la notte poiché questi per dispetto ha fatto ogni rumore possibile. Sbatteva le portiere dell’auto, accendeva a volume alto radio e tv, tagliava la legna. I coniugi sono stati ripetutamente offesi e minacciati sia verbalmente che con gesti come con l’indice passato sulla gola a mimare uno sgozzamento. L'indagato non li ha risparmiati nemmeno da molteplici atti provocatori come il lancio di secchi contenenti urina o escrementi, o lasciando l'auto parcheggiata in modo da ostruire il passaggio alle due vittime. Tutta questa serie di comportamenti ha portato le vittime a rivolgersi ai carabinieri di Camposampiero.