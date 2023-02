Fiamme nel parcheggio: completamente distrutta un'auto

Ci sarebbe un probabile guasto meccanico all'origine di un incendio che domenica sera 19 febbraio alle 22 ha completamente distrutto un'auto parcheggiata in via Capitelbello a Campo San Martino. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati alcuni residenti che hanno notato un bagliore provenire dalla strada. Nessuno è rimasto ferito e grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco nessun altro mezzo parcheggiato nelle vicinanze è rimasto coinvolto.

Cosa è successo

Subito dopo la segnalazione alla centrale operativa del 115 in via Capitelbello sono arrivati due mezzi antincendio che hanno domato le fiamme. L'auto interessata dal rogo è andata completamente distrutta. Dai primi riscontri del personale tecnico dei pompieri, il tutto sarebbe partito da un guasto meccanico. Si è esclusa fin da subito la matrice dolosa. Le operazioni dei Vigili del fuoco di completo spegnimento e raffreddamento dell'auto sono terminate attorno a mezzanotte. Per tutta la durata dell'intervento l'area è stata transennata per evitare che qualcuno dei residenti potesse avvicinarsi troppo.