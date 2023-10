Si scontra frontalmente con un pullman, morto motoclista sulla provinciale 47

Da poco dopo le 14:30, di domenica, i vigili del fuoco stanno operando per un incidente tra una moto e un bus lungo la Strada Provinciale 47 a Campo San Martino che ha provocato un morto. L'uomo, Alessandro Ravani, aveva 33 anni ed era residente a Caldera di Reno, in provincia di Bologna. In sella al suo Husquarna, dopo essere ripartito dal semaforo all'incrocio tra via Caselle e via Capitelbello, in direzione Padova, avrebbe accelerato improvvisamente, andando poi ad impattare contro il bus turistico condotto da un'autista della provincia di Trento, che invece procedeva sulla corsia opposta verso Cittadella. Il 33enne è stato sbalzato per terra ed è morto sul colpo, mentre la moto ha proseguito la sua corsa autonomamente per fermarsi dopo qualche centinaio di metri. I vigili del fuoco accorsi da Cittadella, hanno messo in sicurezza il teatro incidentale. Il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte del motociclista. Illeso l’autista del bus e altre due persone che si trovavano a bordo.