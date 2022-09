Fallisce il furto in azienda, il titolare blocca la ladra e la consegna ai carabinieri

Due ladri, un maschio ed una femmina rispettivamente di 23 e 22 anni ieri 26 settembre all'ora di pranzo sono stati denunciati in concorso per tentato furto aggravato. Lui è residente in provincia di Venezia, lei a Monselice. Entrambi sono già noti alle forze dell'ordine.

I fatti

La coppia è arrivata nel piazzale dell'azienda agricola vitivinicola "Gastaldi Gabriele" di via Motte a Candiana in auto. Quando hanno trovato il cancello chiuso per la pausa pranzo non si sono persi d'animo e hanno scavalcato. Mentre l'uomo è rimasto più defilato fungendo da "palo", la complice fisicamente ha fatto irruzione nella zona adibita a vendita bottiglie di vino. Nel preciso momento in cui è entrata nei locali è scattato l'allarme. Il proprietario dell'azienda che si trovava in casa è subito sceso e l'ha bloccata. Poi ha chiamato il 112. E' arrivata una pattuglia dei carabinieri di Bovolenta che prima ha bloccato il maschio che stava tornando alla sua auto per dileguarsi, poi ha preso in consegna la complice. Sono stati portati entrambi in caserma e denunciati