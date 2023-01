Assalto all'area di servizio, ma il forziere regge all'urto

Armati di polvere pirica, hanno tentato l'assalto alla colonnina self service dell'area di servizio Tamoil lungo la Monselice Mare a Candiana, ma l'obiettivo è miseramente fallito.

L'assalto

Il colpo si è consumato all'1,40 nella notte tra l'uno e il 2 gennaio. Ignoti hanno divaricato il bocchettone del self service e ci hanno inserito all'interno la polvere pirica. Poi hanno provocato l'esplosione. Il forziere ha resistito. Si registrano solo danni importanti, ma i banditi sono dovuti fuggire a mani vuote. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco sotto la supervisione del Comando Provinciale.

I precedenti

Sono ormai sempre più frequenti questi assalti. In tal senso le forze dell'ordine stanno cercando di stringere i tempi per assicurare alla giustizia la banda prima che possa commettere ulteriori assalti che provocano una scia di disagi e di danni enormi e spesso non producono alcun illecito guadagno.