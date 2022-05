Il cane abbaia troppo, 76enne minaccia il padrone e poi spara un colpo in aria con il fucile

L'abbaiare insistente lo ha fatto infuriare. Così un 76enne si è affacciato dalla finestra e ha sparato con il fucile un colpo in aria: è stato denunciato.

Il fatto

La sera di lunedì 30 maggio un 46enne di Trebaselghe stava passeggiando con il figlio e il loro cane. Il cagnolino abbaiava spesso, vuoi per un rumore, per una lucertola, per il passaggio di fronte a un giardino con un altro cane. Un 76enne lo ha sentito e si è infastidito. Così ha aperto la finestra per dirne quattro al proprietario dell'animale. Prima ha minacciato padre e figlio e poi ha imbracciato il fucile, esploso un colpo in aria e intimato di allontanarsi. I due hanno raccontato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Camposampiero e che la mattina seguente sono andati dal 76enne. Hanno sequestrato il fucile e, a scopo cautelativo, anche un revolver e verie cartucce di proiettili, tutto regolarmente denunciato e custodito in casa. È stato denunciato per minaccia aggravata, omessa custodia di arma e accensioni ed esplosioni pericolose.